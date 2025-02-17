Непобежденный украинский боксер проведет шестой бой в профессионалах

Instagram. Ярослав Харцыз

1 марта на площадке Stereo Plaza в Киеве состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation.

На ринг выйдет непобежденный украинский боксер Ярослав Харцыз (5–0, 4 КО), который проведет шестой поединок на профессиональном ринге.

Его соперником станет Ронан Нахуэль Санчес (6–4–1, 3 КО), который представляет Аргентину и проведет уже второй бой в Киеве. В декабре прошлого года этот боксер встретился с украинцем Даниилом Лозаном и был нокаутирован в четвертом раунде.

Харцыз последний раз появлялся на ринге в сентябре 2024 года – одолел аргентинца Алана Себастьяна Веласкеса. Ярослав нокаутировал оппонента во втором раунде.

Ранее сообщалось, что украинский боксер одержал первую победу в профессиональном боксе.

sport.ua