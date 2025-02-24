Мартин БАКОЛЕ: «Удар от Паркера? Это не был нокаут»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua

После боя конголезский супертяжеловес назвал причину своего поражения.

«Я хотел продолжать, думал, что вернусь в бой, как это когда-то сделал Паркер в бою против Чжилея. Но тренер сказал мне нет, сказал, что я потом посмотрю видео и пойму почему. Хорошо, что он у меня есть.

Я не был готов к бою. Был в Конго, навещал отца. Мне позвонили и я согласился заменить Дюбуа. Это как сон, но я не сплю. Я скоро вернулся, как по мне, это не был нокаут. Это был обычный удар», – сказал Баколе.

sport.ua