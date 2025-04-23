Турки Аль-Шейх заинтриговал. Организует громкий бой известных чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис

Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений, руководитель Riyadg Season Турки Аль-Шейх заинтриговал поклонников бокса потенциальным анонсом громкого боя.

Планирует свести на ринге чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версиям WBA и IBF Джарона Энниса (34–0, 30 КО) и обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (21–1, 13 КО).

«Что вы думаете о поединке Энниса и Теофимо?» – написал Аль-Шейх в социальных сетях.

Лопес последний раз выходил на ринг в июне прошлого года против канадца Стива Кладжетта – одолел соперника единогласным решением судей. Эннис 12 апреля нокаутировал литовского чемпиона Эймантаса Станиониса и отобрал у него титул WBA.

sport.ua