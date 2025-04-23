Мадрид. Даяна Ястремская против Франчески Джонс в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начинает свое выступление на турнире WTA 1000 в Испании. Матч против британки Франчески Джонс пройдет четвертым запуском на Корте №5 (начало ориентировочно в 16:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 23/04/2025): 246/179

Призовые за карьеру: $5,164,558



Дата рождения: 19/09/2000 (24 года)

Место рождения: Брэдфорд, Великобритания

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 123 (03/03/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 23/04/2025): 217/121

Призовые за карьеру: $642,926

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Франческа Джонс

QR1: Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 6:3

QR2: Кристина Букша (Испания) 7:6(3), 3:6, 6:1

История на турнире

Даяна Ястремская – 6/4 | Ястремская пятый раз играет на турнире в Мадриде. В прошлом сезоне украинка показала здесь свой лучший результат, дойдя до третьего круга.

Франческа Джонс – 0/0 | Джонс впервые выступает на соревнованиях в столице Испании.

Выступления на грунте (на 23/04/2025):

Даяна Ястремская – 80/47 (2/1 в этом году)

Франческа Джонс – 174/79 (8/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,58. На победу Франчески Джонс предлагается коэффициент – 2,45 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Даяна Ястремская – 14/9

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 4/4 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Франческа Джонс – 15/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2

WTA 500 – 3/1 | Мерида – R2

WTA 250 – 2/2 | Клуж-Напока – R1, Богота – R1

WTA 125 – 4/2 | Канкун – 1/2, Оєйраш – R2

ITF WTT – 5/0 | Вакария – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, В, В, П, П

Франческа Джонс – В, В, П, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 6/3 | Ястремская потерпела три поражения в пяти последних матчах против британок, в том числе в прошлом году от Эммы Радукану в Индиан-Уэллс.

Франческа Джонс – 4/3 | Джонс выиграла в трех предыдущих матчах с представительницами Украины.

• Даяна Ястремская проведет 230-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 111 побед (48%);

• Франческа Джонс проведет 21-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 8 побед (40%).

• Даяна Ястремская проведет 64-й матч в основной сетке турнира WTA. На ее счету 27 побед (43%);

• Франческа Джонс проведет дебютный матч в основной сетке турнира WTA 1000.

Победительница этого матча получит 30 895 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 20 820 евро призовых и 10 рейтинговых очко.

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