Ф2: Арвид Линдблад возглавил протокол первого дня тестов

В испанской Барселоне стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы 2. Лучшее время показал Арвид Линдблад, проехавший круг в дневной сессии за 1:24.415 секунды.
Начало тестов было отложено на 45 минут из-за тумана, но постепенно погода улучшилась, и гонщики впервые в 2025 году выехали на трассу. Через несколько минут после начала утренней сессии появились красные флаги – Алекс Дюнн остановился в десятом повороте. Машину гонщика Rodin Motorsport оперативно эвакуировали, и тесты продолжились.
Поначалу все работали с базовыми настройками, постепенно набирая скорость. Остановок сессии больше не было, а лучшее время показал Виктор Мартен из ART – 1:25.760 секунды. Наибольшую дистанцию проехал Оливер Гёте – 37 круга.
После обеденного перерыва работа на трассе возобновилась – гонщики начали с серии быстрых кругов. Через полчаса на трассе появились красные флаги из-за вылета Макса Эстерсона в гравий в пятом повороте. Ещё раз красные флаги появились из-за того, что на участке между шестым и седьмым поворотами остановился Дино Беганович.
Команды продолжили работать по своим программам, и за полтора часа до конца сессии Линдблад показал лучшее время дня.
В четвёртый раз за день красные флаги появились за пятнадцать минут до конца сессии – Сами Мегетуниф остановился во втором повороте. После короткой паузы гонщики смогли проехать ещё несколько кругов. Наибольшую дистанцию днём преодолел Ричард Ферсхор – 50 кругов.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:25.760
|27
|2. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:26.227
|09
|3. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:26.277
|37
|4. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:26.400
|11
|5. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:26.527
|27
|6. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:26.542
|30
|7. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:26.771
|27
|8. Л.Браунинг
|Hitech TGR
|1:26.815
|25
|9. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:26.947
|21
|10. Х.Марти
|Campos Racing
|1:27.262
|23
|11. Д.Беганович
|Hitech TGR
|1:27.277
|25
|12. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:27.340
|20
|13. С.Мегетуниф
|TRIDENT
|1:27.457
|29
|14. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:27.492
|25
|15. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:27.582
|19
|16. М.Эстерсон
|TRIDENT
|1:27.660
|34
|17. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:27.711
|21
|18. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:27.821
|25
|19. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:27.925
|28
|20. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:28.301
|19
|21. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:28.731
|21
|22. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|без времени
|02
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:24.415
|35
|2. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:24.503
|42
|3. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:24.592
|37
|4. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:24.687
|43
|5. Х.Марти
|Campos Racing
|1:24.764
|35
|6. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:24.825
|37
|7. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:24.932
|41
|8. Л.Браунинг
|Hitech TGR
|1:25.125
|32
|9. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:25.140
|32
|10. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:25.710
|50
|11. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:25.885
|24
|12. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:26.173
|25
|13. Д.Беганович
|Hitech TGR
|1:26.189
|27
|14. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:26.204
|23
|15. М.Эстерсон
|TRIDENT
|1:26.397
|27
|16. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:26.472
|32
|17. С.Мегетуниф
|TRIDENT
|1:26.502
|30
|18. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:26.581
|18
|19. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:26.773
|33
|20. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:27.379
|28
|21. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:28.496
|30
|22. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:30.466
|31