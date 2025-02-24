Ф2: Арвид Линдблад возглавил протокол первого дня тестов

В испанской Барселоне стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы 2. Лучшее время показал Арвид Линдблад, проехавший круг в дневной сессии за 1:24.415 секунды.

Начало тестов было отложено на 45 минут из-за тумана, но постепенно погода улучшилась, и гонщики впервые в 2025 году выехали на трассу. Через несколько минут после начала утренней сессии появились красные флаги – Алекс Дюнн остановился в десятом повороте. Машину гонщика Rodin Motorsport оперативно эвакуировали, и тесты продолжились.

Поначалу все работали с базовыми настройками, постепенно набирая скорость. Остановок сессии больше не было, а лучшее время показал Виктор Мартен из ART – 1:25.760 секунды. Наибольшую дистанцию проехал Оливер Гёте – 37 круга.

После обеденного перерыва работа на трассе возобновилась – гонщики начали с серии быстрых кругов. Через полчаса на трассе появились красные флаги из-за вылета Макса Эстерсона в гравий в пятом повороте. Ещё раз красные флаги появились из-за того, что на участке между шестым и седьмым поворотами остановился Дино Беганович.

Команды продолжили работать по своим программам, и за полтора часа до конца сессии Линдблад показал лучшее время дня.

В четвёртый раз за день красные флаги появились за пятнадцать минут до конца сессии – Сами Мегетуниф остановился во втором повороте. После короткой паузы гонщики смогли проехать ещё несколько кругов. Наибольшую дистанцию днём преодолел Ричард Ферсхор – 50 кругов.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. В.Мартен ART Grand Prix 1:25.760 27 2. Г.Мини PREMA Racing 1:26.227 09 3. О.Гёте MP Motorsport 1:26.277 37 4. С.Монтойя PREMA Racing 1:26.400 11 5. Р.Станек Invicta Racing 1:26.527 27 6. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:26.542 30 7. Р.Миата ART Grand Prix 1:26.771 27 8. Л.Браунинг Hitech TGR 1:26.815 25 9. А.Линдблад Campos Racing 1:26.947 21 10. Х.Марти Campos Racing 1:27.262 23 11. Д.Беганович Hitech TGR 1:27.277 25 12. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:27.340 20 13. С.Мегетуниф TRIDENT 1:27.457 29 14. Л.Форнароли Invicta Racing 1:27.492 25 15. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:27.582 19 16. М.Эстерсон TRIDENT 1:27.660 34 17. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:27.711 21 18. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:27.821 25 19. Д.Дюрксен AIX Racing 1:27.925 28 20. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:28.301 19 21. К.Шилдс AIX Racing 1:28.731 21 22. К.Мэнселл Rodin Motorsport без времени 02

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. А.Линдблад Campos Racing 1:24.415 35 2. Г.Мини PREMA Racing 1:24.503 42 3. Л.Форнароли Invicta Racing 1:24.592 37 4. С.Монтойя PREMA Racing 1:24.687 43 5. Х.Марти Campos Racing 1:24.764 35 6. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:24.825 37 7. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:24.932 41 8. Л.Браунинг Hitech TGR 1:25.125 32 9. Р.Станек Invicta Racing 1:25.140 32 10. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:25.710 50 11. В.Мартен ART Grand Prix 1:25.885 24 12. Р.Миата ART Grand Prix 1:26.173 25 13. Д.Беганович Hitech TGR 1:26.189 27 14. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:26.204 23 15. М.Эстерсон TRIDENT 1:26.397 27 16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:26.472 32 17. С.Мегетуниф TRIDENT 1:26.502 30 18. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:26.581 18 19. Д.Дюрксен AIX Racing 1:26.773 33 20. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:27.379 28 21. К.Шилдс AIX Racing 1:28.496 30 22. О.Гёте MP Motorsport 1:30.466 31

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