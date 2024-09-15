Сауль Альварес выступил с заявлением после победы над Берлангой

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес поделился эмоциями от победы в поединке с американцем Эдгаром Берлангой, которая позволила ему защитить свои титулы.

«Пусть Берланга продолжает. Он – хороший боксер. Продолжай работать, тренироваться, драться – и ты станешь чемпионом.

Мне говорили, что я дерусь только с ветеранами. Они всегда говорят. Но сейчас я лучший боксер мира. И я мексиканец!» – заявил Альварес в интервью сразу после боя.

Как известно, в со-главном поединке вечера, который возглавил бой Альвареса и Берланги, 41-летний чемпион мира по версии WBA в среднем весе Эрисланди Лара из Кубы нокаутировал американца Дэнни Гарсию.

sport.ua