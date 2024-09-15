Серия А. Дженоа – Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрим, в частности, гол украинца

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Итальянское противостояние с украинским привкусом состоялось в 4-м туре Серии А. "Дженоа" и "Рома“, в составах которых выступают украинцы, сыграли вничью 1:1.

В первом тайме Артем Довбик забил свой дебютный гол за римлян и мог рассчитывать на звание героя матча. Однако все испортил Де Винтер, который на 90+6 минуте сравнял счет. "Рома" до сих пор без побед в новом сезоне. Довбик сыграл 81 минуту, а представитель генуэзцев Малиновский – весь второй тайм.

Серия А. Четвертый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" – "Рома“ 1:1

Голы: Де Винтер 90+6 – Довбик 37

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