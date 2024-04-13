АПЛ. Манчестер Сити — Лутон 5:1. Видео голов и обзор матча

Уверенно и безальтернативно
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В 33-м туре АПЛ "Манчестер Сити" не почувствовал сопротивления от "Лутона". Победа 5:1 полностью соответствует событиям на поле. Еще в первом тайме горожане нанесли 19 ударов по воротам, в то время как соперник — ни одного. В общем, статистика такова: владение мячом — 74% на 26%, удары — 37 на 4.
Команда Гваридолы вышла на 1-е место АПЛ, однако у "Арсенала" и "Ливерпуля" матчи этого тура еще впереди.
Английская Премьер-лига, 33-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Манчестер Сити" — "Лутон" 5:1
Голы: Хасиока 2 (авт.), Ковачич 64, Холанд 76, Доку 87, Гвардиол 90+3 — Баркли 81