Український баскетболіст у Німеччині продемонстрував навички гри в гольф. Вийшло досить кепсько

13 квітня в інстаграмі українського баскетболіста Юрія Кондракова з’явилася сторіз з Німеччини. На відео він випробовує свої вміння грати у гольф і тренується робити удар по м’ячу.

Вийшло не надто точно, але українець тільки навчається:

У поточному сезоні Кондраков грає в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. У Суперлізі він представляв «Запоріжжя», «Будівельник», «Київ-Баскет» та «Одесу». Захисник регулярно викликається до лав національної збірної України з баскетболу 3х3.

Сезону-2023/24 він має в середньому 5,7 очки, 1,8 підбирання та 1,2 передачі в 13 матчах за «Кобург».

Відео: ykondrakov8

Фото: NemeshPhoto

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