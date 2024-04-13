Хвилинка екзотики. Колишній легіонер ЧУ потрапив до однієї з олстар-збірних сезону ірландської Суперліги

12 квітня ірландська баскетбольна Суперліга оголосила склади символічних олстар-збірних сезону. Здавалось би, чим така подія може привернути увагу українського поціновувача баскетболу?

Через ЧУ пройшла незліченна кількість гравців, які після України роз’їжджалися по всьому світу. Одного нашого старого знайомого занесло і в таку, на перший погляд, небаскетбольну Ірландію. Трой Сімонс, який в сезоні 2021-22 років захищав кольори «Харківських Соколів» Валерія Плеханова, зараз є важливим гравцем іншої Суперліги – ірландської.

Його команда «Кіллестер», що представляє столицю країни Дублін, вийшла у фінальну серію плей-оф з «Ейнною» з того ж міста. Сам американець є важливою частиною колективу в поточній кампанії, за що і був відзначений лігою в третій символічній збірній сезону.

27-річний захисник набирав в ЧУ 9,7 очки, 3,1 підбирання та 1,4 передачі в середньому за 23 хвилини в 28 матчах.

Фото: Баскетбольний клуб "Харківські Соколи"

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