Женская сборная Украины по баскетболу примет 10 ноября Сербию в Риге в отборе на Евробаскет-2025

Сине-желтые проиграли два стартовых поединка квалификации в 2023 году

Женская сборная Украины по баскетболу определилась с местом проведения номинально «домашнего» матча с Сербией в квалификации чемпионата Европы-2025.

Поединок пройдет в столице Латвии Риге на площадке Олимпийского центра. Игра состоится 10 ноября, начало — в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года Украина потерпела два поражения в группе G. Сине-желтые на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78).

Отметим, что перед встречей с Сербией Украина сыграет с Северной Македонией 7 ноября в Скопье. Два заключительных поединка в группе пройдут в феврале 2025 года. Для того, чтобы пробиться в финальную часть турнира, нашей команде нужно либо выиграть свою группу, либо занять одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

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