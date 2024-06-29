Джейлен Брансон та Тайріз Халібертон вийшли на ринг на шоу WWE SmackDown

Лідер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон та лідер «Індіани» Тайріз Халібертон вийшли на ринг в «Медісон Сквер Гардені» на шоу WWE SmackDown.

Вони дивилися один на одного на рингу під час відбіркового матчу «Money in the Bank» за участю Логана Пола, ЛА Найта і Сантоса Ескобара. Зрештою, Брансон не зміг всидіти на своєму місці, коли Халібертон планував дати Полу свій фірмовий кастет для використання на рингу.

«Нікс» вилетіли в другому раунді плей-оф від «Пейсерс». Протистояння між командами продовжується ще з дев'яностих років.

Фото: CBS Sports

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