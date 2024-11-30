БК Ровно, Киев-Баскет и Черкасские Мавпы пробились в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Матчи следующего этапа пройдут уже в воскресенье

Определились все участники четвертьфинала Кубка Украины-2024/25 по баскетболу.

БК Ровно на домашней площадке разгромил Селф Мейд — 103:63. MVP встречи стал Александр Поносов, который набрал 22 очка и отдал 7 ассистов.

Черкасские Мавпы также на своей арене вырвали победу у Прикарпатья-Говерлы — 73:71. Мавпы в заключительной четверти отыграли отставание -8 очков, догнали соперника на последней минуте и вырвали победу штрафными бросками. Лучшим игроком встречи стал Андрей Агафонов, оформивший дабл-дабл (11 очков и 12 подборов).

Киев-Баскет в драматичном поединке сумел обыграть БК Запорожье — 64:59. Команды сыграли вничью основное время встречи, в овертайме киевляне вырвали победу.

Ранее в 1/4 финала вышли Днепр и Харьковские Соколы. К ним присоединился Старый Луцк, который прошел в следующий раунд без борьбы из-за снятия Нико-Баскета.

Пары 1/4 финала

Харьковские Соколы — Черкасские Мавпы

Днепр — Киев-Баскет

БК Ровно — Старый Луцк

Матчи 1/4 финала пройдут в воскресенье, 1 декабря. В полуфинал выйдут три победителя и один «лаки-лузер».

Кубок Украины. 1/8 финала

Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говерла — 73:71 (17:13, 15:27, 18:18, 23:13)

Мавпы: Холод (17 + 6 подборов), Агафонов (11 очков + 12 подборов + 4 передачи), Пирогов (7), Упырь (6), Кошеватский (3), Клебан (10+9 подборов), Марченко (15), Климов (4)

Прикарпатье-Говерла: Кузнецов (14 + 15 подборов + 6 перехватов), Марков (14), Морозов (9 + 5 подборов), Чугунов (2), Стародуб (18), Иванов (7), Кабацюра (4), Виталий Лемишка (3)

БК Ровно – Селф Мейд — 103:63 (22:15, 24:12, 28:19, 29:17)

Ровно: Фуллер (13), Браун (15+9 подборов), Рябой (4), Соловьев (17), Головчик (5+4 перехватов), Поносов (22 + 6 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Шептицкий (17), Чиж (5), Кравченко (5)

Селф Мейд: Довидный (24), Кушманцев (7), Чмиренко (2), Овчаренко (3 + 8 подборов), Жулавский (11 + 10 подборов), Лийв (12), Клявин (4)

Запорожье – Киев-Баскет — 59:64 ОТ (6:7, 15:13, 16:17, 19:19, 3:8)

Запорожье: Хохонык (14+8 подборов + 8 передач), Николайчук (12+9 подборов), Величко (7), Кабанов (7), Скира (5+12 подборов), Дмитренко (11+6 подборов), Новиков (3)

Киев-Баскет: Сушкин (17+11 подборов), Клевзуник (16+16 подборов), Сафонов (11+5 передач), Зайцев (11), Карпюк (6), Когут (3+9 подборов)

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