Шарм-эль-Шейх (М15). Урсу одержал волевую победу в полуфинале против “нейтрального” соперника и будет играть за свой третий титул в сезоне

Украинский теннисист Вадим Урсу вышел в финал на турнире ITF M15 в Египте



Сегодня, в полуфинальном поединке Вадим Урсу (№381 АТР) победил “нейтрального” Евгения Филиппова (№690 АТР) – 4:6, 6:3, 7:5. Украинец один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл пять геймов на своей подаче и сделал шесть брейков. Встреча продолжалась чуть более 2,5 часов.

Вадим Урсу сыграет четвертый решающий матч в этом году и попытается выиграть третий титул. Предыдущие два он завоевал в марте также на соревнованиях ITF в Египте. Всего в карьере Урсу это будет 12-й одиночный финал на уровне ITF, в котором он попробует завоевать свой седьмой чемпионский титул.

Соперником украинского теннисиста в финале будет лидер посева чех Марек Генгел (№300 АТР). В марте этого года Урсу в трех сетах победил Генгела в полуфинале аналогичного турнира в Египте.

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