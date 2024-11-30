Формула 2: Оливер Берман выиграл спринт в Катаре

Субботний спринт в Формуле 2 обещал интересную интригу, прежде всего потому, что на этой стадии сезона чрезвычайно ценен каждый призовой балл. Айзек Хаджар, стартовавший со 2-й позиции, уступал лидеру личного зачёта, Габриэлю Бортолето, всего 4,5 очка, но вчерашнюю квалификацию провёл не лучшим образом.

Чтобы как-то поправить своё положение, для начала ему надо было опередить Оливера Бермана, стартовавшего с поула, однако гонщик Prema действовал очень чётко и в первый поворот вошёл раньше. Разумеется, Хаджар бросился его догонять и держался вплотную за британцем.

Уже в начале первого круга он предпринял попытку атаки, но Берман удержал позицию, однако Хаджар не отставал и на втором круге всё-таки вырвался вперёд. Айзеку помогло то обстоятельство, что он стартовал на более мягкой резине Medium, тогда как на Dallara Оливера стояли жёсткие шины.

Третьим на этой стадии гонки ехал Виктор Мартен – он прекрасно стартовал с 7-й позиции и сразу пробился первую тройку, но держался в двух секундах позади Бермана.

Тем временем Хаджар наращивал преимущество и к 5-му кругу опережал Оливера уже на 3,5 секунды. В середине пелотона шла активная борьба за позиции, Бортолето и Дино Беганович опередили Оливера Гёте, но это скорее объяснялось тем, что на машине немецкого гонщика MP Motorsport начал сдавать двигатель.

Вскоре он буквально взорвался, огня и дыма было немало, машина остановилась на обочине, и был введён режим виртуального автомобиля безопасности.

Рестарт дали на 8-м круге, и Джек Кроуфорд сразу попытался опередить Мартена, но тот отбился.

Пол Арон, победитель вчерашней квалификации, с 9-й позиции на старте добрался уже седьмой и вовсю теснил Ричарда Ферсхора, а эстонца в свою очередь атаковал Бортолето. Вот только обгонять на этой трассе непросто, и пока это мало кому удавалось.

Кроуфорд пожаловался команде по радио, что Мартен защищается слишком агрессивно, причём это произошло после того, как американский гонщик DAMS в пылу атаки оказался за пределами трассы. Но стюарды сочли, что пока всё идёт по правилам. На 10-м круге Джек предпринял очередную атаку, и вновь Виктор отбил её, действуя очень жёстко – похоже, что между машинами произошёл контакт.

Создавалось впечатление, что у Мартена начались проблемы с резиной, поскольку Кроуфорд атаковал его на каждом круге, но Виктору пока удавалось удерживать третью позицию.

Тем временем Берман постепенно сокращал отставание от Хаджара – ресурс жёсткой резины позволял держать высокий темп, но было любопытно, выдержит ли до финиша Medium на машине француза. Проехать оставалось ещё десять кругов, а преимущество Айзека уменьшилось до секунды с небольшим.

Вероятно, команда DAMS пожаловалась на агрессивного Мартена, поскольку стюарды занялись расследованием его оборонительных действий в эпизодах, когда его атаковал Кроуфорд. Впрочем, на 17-м круге Джек всё-таки смог обогнать соперника, отобрав у него 3-е место.

На этом же круге интервал между машинами Хаджара и Бермана сократился до 0,6-0,7 секунды продолжал уменьшаться, соответственно, Оливер уже мог использовать DRS.

Мартен продолжал терять позиции и попустил Ферсхора, а позади них Бортолето активно атаковал Арона. Тот пока держался, а потом весьма агрессивным образом опередил Мартена, после чего француза обошли Бортолето и ещё несколько гонщиков.

В конце 20-го круга Хаджар допустил ошибку, чем тут же воспользовался Берман и в 1-м повороте провёл отличный обгон, вернув себе лидерство. Айзек пытался контратаковать, но перестарался, и всё закончилось разворотом и вылетом с трассы. В итоге он потерял сразу три позиции и за круг до финиша ехал только четвёртым.

Но это ещё не всё: Кими Антонелли, напарник Бермана, на 21-м круге пошёл в атаку на Куша Майни, напарника Бортолето, но между машинами произошёл весьма жёсткий контакт, в результате чего оба сошли. На трассу выехал автомобиль безопасности, при том что до финиша оставалось всего ничего.

Рестарт дали только на последнем круге, точнее, за один поворот до окончания гонки, когда уже ничто не могло испортить праздник Оливеру Берману, который одержал красивую победу, действовал весьма продуманно и расчётливо, продемонстрировав отличный пример профессиональной зрелости. В общем-то, ничего удивительного, ведь он уже стал гонщиком Формулы 1 – этот тот случай, когда положение обязывает.

Также на подиум по итогам спринта поднялись Джек Кроуфорд и Ричард Ферсхор, а Хаджар вынужден был довольствоваться 4-м местом. Поскольку Бортолето финишировал шестым, заработав 3 очка, то он остался лидером личного зачёта, хотя его преимущество сократилось до двух с половиной очков.

Но во вчерашней квалификации Габриэль показал 2-е время, тогда как Айзек Хаджар стартует в воскресной гонке только девятым, а как на этой трассе обстоят дела с обгонами, мы сегодня видели. В общем, шансов у Бортолето явно больше, хотя, пожалуй, не стоит опережать события, ведь завтра многое может произойти, в том числе возможны любые неожиданности.

Результаты готовятся…

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