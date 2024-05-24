Карлос Сайнс: В Монако любой может получить свой шанс

Журналисты, которые успели пообщаться с Карлосом Сайнсом в Монако, отмечали, что испанский гонщик Ferrari пребывает в хорошем расположении духа и готов к борьбе на сложной городской трассе.

Карлос Сайнс: «Я люблю здесь гоняться, с Монако у меня связаны приятные воспоминания, ведь в 2021 году, когда я перешёл в Ferrari, именно здесь впервые поднялся на подиум, а в 2022-м был близок к победе, поэтому предвкушаю этот Гран При. Здесь надо быть готовым к любому развитию событий, потому что победить на этой трассе может кто угодно.

В воскресенье шансы на успех может получить любой гонщик любой топ-команды, если проедет хороший круг в субботней квалификации. На этом и надо сосредоточиться. Согласен, на обычной трассе фаворитом всегда будет Red Bull, но в Монако и вообще на городских трассах может быть и по-другому, ведь здесь кто-то ещё может получить шанс, и к этому нужно быть постоянно готовым.

Хотя квалификации в этом году – не самая наша сильная сторона, как и поведение машины в медленных поворотах, но я думаю, что если внесём пару нужных изменений в настройки, то и мы сможем побороться за победу: для этого лишь надо хорошо проехать круг в финале квалификации. Также важна правильная тактика в воскресенье, и тогда у нас будет шанс. Впрочем, не меньше шансов на успех есть у Red Bull и McLaren.

Честно говоря, в начале этого уик-энда мы все в равных условиях, и всё будет зависеть от того, кто лучше адаптируется к городской трассе. Не могу сказать, что в этом году наша машина отличается скоростью, но это не значит, что мы не претендуем на победу.

В Монако необходимо, чтобы машина была во всех отношениях эффективной, вам нужно, чтобы заднее крыло обеспечивало дополнительную прижимную силу, и здесь её уровень должен быть выше, чем на других трассах. Также важно, чтобы подвеска обеспечивала эффективную управляемость.

Кроме того, важно располагать точной информацией о работе резины, о том, как она прогревается на круге выезда из боксов и как ведёт себя на быстром круге. В целом нужно, чтобы наша машина на этой трассе работала лучше, чем в прошлом году.

А вообще в Монако свои законы, и здесь действуют факторы, которые не столь критичны на других трассах, например, максимально чёткая координация действий, чтобы избежать проблем с трафиком. Выбор момента для выезда на быстрый круг должен быть идеальным».

Недавно телеканал Sky Sports сообщил, что Сайнса не ждут в команде Mercedes, и в теории у него осталось лишь два варианта на следующий сезон – перейти либо в Red Bull, либо в Sauber/Audi.

Когда Карлосу задали прямой вопрос, он ответил: «Извините, но я не могу этого подтвердить. Я отложу принятие решения настолько, насколько возможно. Вариантов у меня несколько, и я хочу выбрать тот, который сочту лучшим».

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