Франко Колапинто – резервный и тест-пилот Alpine

Команда Alpine подписала многолетний контракт резервного и тест-пилота с Франко Колапинто, в прошлом году успешно дебютировавшего в Формуле 1 за рулём Williams.

В Формуле 1 давно не было гонщиков из Аргентины, первые успехи Колапинто в прошлом году быстро привели в Williams латиноамериканских спонсоров, но в команде не было вакансий – и в Alpine смогли его переманить.

Alpine начнёт сезон с Пьером Гасли и Джеком Дуэном в роли основных пилотов, но молодой австралиец дебютирует в условиях высокого прессинга, понимая, что Колапинто готов его заменить.

Франко Колапинто: «Я очень рад возможности присоединиться к Alpine. Я благодарен Williams за поддержку с момента поступления в гоночную академию до последней гонки в Абу-Даби. Они воплотили мою мечту о гонках в Формуле 1, я всегда буду им за это благодарен.

Пришло время написать новую главу, принять этот вызов вместе с Alpine – настоящая честь для меня. Я благодарен Луке де Мео, Флавио Бриаторе и Оливеру Оуксу за их веру в меня. С нетерпением жду начала совместной работы».

Флавио Бриаторе, консультант Alpine: «Мы очень рады, что смогли договориться с Williams Racing о подписании контракта с Франко. Колапинто – один из лучших молодых гонщиков в автоспорте. Его дебют в прошлом году застал многих, в том числе и меня, врасплох, для новичка он выступал очень здорово.

Мы нацелены в будущее, у нас есть отличный резерв молодых гонщиков, с которыми можем работать, развивая команду для новых побед».

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