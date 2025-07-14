Хорнеру сообщили об увольнении в лондонском отеле

На прошлой неделе гоночный мир всколыхнула новость об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull Racing. Спустя время в прессу просачивается всё больше подробностей того, что способствовало принятию такого решения.

Немецкий Bild со ссылкой на свои источники пишет, что исполнительный директор концерна Red Bull Оливер Минцлафф и консультант компании по автоспорту Хельмут Марко сообщили Хорнеру об увольнении во вторник после Гран При Великобритании в одном из отелей Лондона.

При этом издание сообщает, что первые разговоры о смене руководителя Red Bull Racing начались ещё в дни Гран При Австрии в Шпильберге на встрече Минцлаффа с главными акционерами Red Bull Марком Матешицем и Чалермом Ювидьей. Финальное решение было принято спустя несколько дней во время звонка в Zoom.

Отчасти отставке поспособствовало ухудшение отношений между Кристианом Хорнером и Чалермом Ювидьей, который предлагал Хорнеру сосредоточиться исключительно на управлении командой Формулы 1. Однако Кристиан не желал сокращать список своих обязанностей, в частности отказаться от управления маркетинговым и техническим отделами, а также моторостроительным подразделением. В итоге было принято решение завершить сотрудничество с Хорнером.

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