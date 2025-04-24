Херберт: Макс действовал неуважительно

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт раскритиковал действия Макса Ферстаппена в Джидде…

Джонни Херберт: «Я видел, как Макс пил шампанское на подиуме, не особенно чествуя Оскара и Шарля. Это выглядит непрофессионально и неуважительно со стороны четырехкратного чемпиона мира. Иногда нужно быть великодушным, даже когда проигрываешь.

Я не знаю, почему пятисекундный штраф называют несправедливым. Люди, которые с этим спорят, никогда не были в гоночной машине, и уж точно не в машине Формулы 1, они просто не понимают, о чём говорят.

Добавлю к ним и Кристиана Хорнера. Он – руководитель команды и всегда делает всё возможное для Red Bull, но порой нужно просто признать свою неправоту. Большинство гонщиков отлично понимают, когда следует вернуть позицию».

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