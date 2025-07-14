В тонком бикини среди гор: третья ракетка Украины показала свою идеальную фигуру

После выступления на Уимблдоне украинская теннисистка Даяна Ястремская решила провести несколько дней на природе.



В своем аккаунте Instagram спортсменка опубликовала фото из Вердонского ущелья – одного из самых красивых мест Франции, где она наслаждалась отдыхом перед новой соревновательной неделей. На снимках Ястремская позирует в элегантном черном бикини на фоне горных пейзажей.

Напомним, что на Уимблдоне-2025 Даяна дошла до третьего раунда, одолев вторую ракетку мира Коко Гауфф и “нейтральную” Анастасию Захарову. В матче за выход в 1/8 финала украинка уступила испанке Джессике Боусас Манейро.

На этой неделе Даяна Ястремская возвращается на корт на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге. В первом круге ей предстоит сыграть против немки Юле Нимаер. Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Даяна вернулась в топ-40, заняв 39-ю строчку.











btu.org.ua