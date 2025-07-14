Шахтеру приготовиться? Ильвес вырвал волевую победу в матче чемпионата Финляндии

Соперник "Шахтера" по 1-му раунду квалификации Лиги Европы в понедельник, 14 июня, провел свой матч 16-го тура чемпионата Финляндии. В домашнем матче "рыси" принимали ВПС.

Матч получился довольно интересным и голевым – "Ильвес" открыл счет в первом тайме, но после перерыва пропустил дважды и к 75-й минуте "горел" 1:2. Тем не менее, хозяева выдали ударную концовку и смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу, забив два гола за 4 минуты.

Итог – 3:2 и "Ильвес" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что в первом матче квалификации ЛЕ "Шахтер" обыграл финнов со счетом 6:0. Ответный матч в Финляндии состоится в четверг, 17 июля.

"Ильвес" – ВПС 3:2

Голы: Ветели (23), Рид (54, аг.), Седербек (88) – Фалл (48), Попович (75, аг.)

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