Чжан Чжилей назвал единственного боксера, который победит Усика

Известный британский боксер Чжан Чжилей поделился мыслями о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.
«Я всегда был поклонником стиля Александра Усика, я до сих пор его уважаю. Однако на этот раз я выбираю именно Дюбуа победителем», – сказал китайский супертяжеловес.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.