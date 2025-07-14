Чжан Чжилей назвал единственного боксера, который победит Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Известный британский боксер Чжан Чжилей поделился мыслями о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

«Я всегда был поклонником стиля Александра Усика, я до сих пор его уважаю. Однако на этот раз я выбираю именно Дюбуа победителем», – сказал китайский супертяжеловес.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua