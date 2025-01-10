Юта без Михайлюка уступила Майами, Кливленд сумел дожать Торонто в регулярном чемпионате НБА

Матч Лейкерс и Хорнетс перенесен на неопределенный срок

В ночь на 10 января состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз уступила Майами Хит — 92:97. Украинский защитник Святослав Михайлюк на площадке не появился.

Кливленд Кавальерс в заключительной четверти сумел дожать Торонто Рэпторз (132:126). А вот матч Лос-Анджелес Лейкерс и Шарлотт Хорнетс перенесен на неопределенный срок из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Голден Стэйт Уорриорз — 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)

Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторз — 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)

Орландо Мэджик — Миннесота Тимбервулвз — 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)

Даллас Маверикс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)

Мемфис Гриззлис — Хьюстон Рокетс — 115:119 (36:45, 27:23, 29:33, 23:18)

Финикс Санз — Атланта Хокс — 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)

Юта Джаз — Майами Хит — 92:97 (27:20, 14:26, 29:22, 22:29)

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