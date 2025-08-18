Пьер Гасли: Я знаю, моё время ещё придёт

Пьер Гасли уверен, что его время ещё придёт, и он получит возможность бороться за победы в гонках и чемпионатах за рулём машины Alpine, причём уже в ближайшие годы.

Пока из гонщиков заводской команды концерна Renault только у него есть контракт на следующий сезон, и в этом году Пьер делал всё, что он него зависит, помогая Alpine F1 готовиться к тем переменам, которые всех ждут в 2026-м. Одно из принципиальных новшеств, которые предстоят команде – переход на силовые установки Mercedes.

«Думаю, я очень доволен той работой, которую делаю вместе с командой, – рассказал Гасли в интервью RacingNews365. – Ведь совершенно понятно, чего я хочу, какими должны быть эффективность и обмен информацией.



В конце концов, по ходу тех двух полных сезонов, что я уже провёл в Alpine, в команде происходило немало изменений, это был период нестабильности. Но теперь мне представляется, что всё то, чем мы занимаемся вместе со специалистами, которые меня окружают, носит более регулярный характер, идёт более гладко, и это даёт возможность показывать в течение всего года. более стабильные результаты.

Разумеется, я отлично знаю, с чем связаны недостатки машины, что именно в ней не работает, потому что так было и тогда, когда я только пришёл в эту команду. Но я также знаю, что именно работает уже лучше. В команде идут мне навстречу, мы вместе пытаемся найти какой-то оптимальный подход, и это нам удаётся.

Поэтому я уверен в своих силах. Например, когда я финишировал 6-м в Сильверстоуне, я понимал, что если бы у меня была машина, позволяющая бороться за победы, я бы выиграл ту гонку… Если кто-то скажет, что это было лишь 6-е место, и это никого особо не впечатляет, то будет по-своему прав. Но при этом я знаю, что моё время ещё придёт.

И сейчас вместе с Флавио Бриаторе мы работаем над тем, чтобы уже в следующем году у меня была машина, за рулём которой я смогу претендовать на высокие результаты».

