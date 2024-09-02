Red Bull и Ferrari ждут разъяснения FIA по гибкости крыльев

Руководители команд Red Bull Racing и Ferrari ждут от FIA разъяснений по вопросу о гибких крыльях.

Антикрылья на машинах McLaren и Mercedes в последнее время привлекают всё больше внимания: соперникам кажется, что гибкость этих элементов аэродинамического обвеса MCL38 и W15 противоречит духу технического регламента, хотя формально соответствует действующим нормам и укладывается в пределы, обозначенные в нагрузочных тестах FIA.

Когда скорость растёт, под воздействием аэродинамической нагрузки крылья всегда изгибаются в неких пределах, что приводит к повышению уровня прижимной силы. Но Кристиану Хорнеру представляется, что федерация должна более детально проанализировать особенности конструкции крыльев McLaren и Mercedes.

«Думаю, в техническом регламенте всё чётко прописано, и я считаю, что это проблема FIA, – заявил руководитель Red Bull Racing в дни итальянского гоночного уик-энда. – Разумеется, все проверки, которые проводит федерация, эти крылья прошли, но тогда надо ещё раз вчитаться в формулировки регламента.

Если вспомнить события 2021 года, происходившие примерно во время гонки в Баку, то тогда некоторые положения регламента были скорректированы, и хотя крылья на наших машинах прошли все тесты, речь шла об их эластичности под воздействием аэродинамических нагрузок.

Это проблема FIA, мы доверяем федерации, что она с ней разберётся, но и нам приходится сказать своё слово».

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, также дал понять, что у него есть вопросы к FIA: «Я не хочу обсуждать эту тему с прессой. У меня состоится разговор с Николасом Томбасисом (директором FIA по гонкам на одноместных машинах), но мы должны уважать решение федерации, однако обсудим эту тему с FIA при закрытых дверях».

Источник