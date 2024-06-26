Дело об анонимных письмах, полученных Mercedes, закрыто

В дни испанского гоночного уик-энда Тото Вольффу пришлось отвечать на вопросы о неких анонимных письмах, автор которых обвинял команду Mercedes в том, что она якобы занимается саботажем в отношении Льюиса Хэмилтона.

Такие письма получил Вольфф, руководители других команд Формулы 1, менеджмент чемпионата мира, а также некоторые журналисты. В Mercedes отнеслись к этому очень серьёзно и обратились в британскую полицию, однако она не нашла состава преступления в действиях человека, организовавшего по электронной почте такую рассылку.

BBC Sport приводит слова представителя полиции графства Нортгемптоншир: «12 июня полиция получила заявление по поводу электронного письма, полученного командой Mercedes AMG F1. Состав преступления полицией выявлен не был, однако команду проинструктировали о том, как действовать, если какие-либо подобные письма продолжат приходить».

Автор анонимки уверял, что подготовке машины Хэмилтона к гонкам не уделяется должное внимание, поскольку семикратный чемпион мира объявил, что в 2025 году перейдёт в Ferrari.

Тото Вольфф отверг подобные измышления, назвав их «безумными», и сказал, что вместе с Льюисом намерен «закончить сотрудничество на высоком уровне».

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, которого связывают с Вольффом давние приятельские отношения, также заверил, что письма такого рода совершенно противоречат здравому смыслу.

«Можно ли вообще представить, чтобы компания, в которой 1500 человек трудятся день и ночь, прилагая максимум усилий, чтобы создать технические новинки, станет портить одну из своих машин? – прокомментировал Вассёр. – Никто в паддоке не станет этого делать, поскольку мы все сражаемся за победу в чемпионате.

В каждый уик-энд мы стремимся заработать хотя бы на одно очко больше, чем соперники. Неужели кто-то допускает, что руководство команды может сказать: «Так, мы больше не хотим, чтобы этот Льюис зарабатывал очки, обойдёмся без него». Как вы себе это представляете?..»

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