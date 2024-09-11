Джереми Кларксон: Теперь с Aston Martin придётся считаться

Британский телеведущий Джереми Кларксон был одним из первых, кто опроверг слухи о переходе Эдриана Ньюи в Ferrari, рассказав историю, что Эдриан подыскивает новый дом в Великобритании. Известный конструктор продолжит карьеру в Aston Martin, и Кларксон уверен, что с Ньюи британская команда станет грозным соперником.

«Я рассказал эту историю [о покупке дома] около шести недель назад, – заявил Джереми Кларксон в эфире утреннего шоу радиостанции Heart. – Тогда все говорили, что он перейдёт в Ferrari, но когда мы с Эдрианом встретились, он сказал мне: «Я подыскиваю дом недалеко от тебя».

И я тогда подумал: «Если ты собираешься работать в Ferrari, то зачем тебе покупать дом в Оксфордшире?» Что же, он перешёл в Aston. Теперь они победят.

Эдриан очень хорош, и у команды, судя по всему, безграничные финансовые возможности. Думаю, с Ньюи Aston Martin станет силой, с которой придётся считаться».

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