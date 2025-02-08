В Формуле 1 вновь сменится директор гонки

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем не готов реализовать идею постоянных стюардов Гран При, но продолжает происходящую после смерти Чарли Уайтинга чехарду должностных лиц FIA на посту директора гонок Формулы 1.

Когда в ноябре прошлого года Сулайем неожиданно объявил об отстранении ставшего неудобным Нильса Виттиха с поста директора гонок Формулы 1 и назначении на эту роль Руя Маркеша, ему намекнули, что «директора гонок не растут на деревьях», тем более с такой безупречной репутацией, как у Виттиха. Но на этом история не закончена.

Выступая в Мадриде, президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил: «Будет свежая кровь и не один директор гонки».

Сулайему всё сложнее контролировать стремящиеся к независимости гоночные серии.

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