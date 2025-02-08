Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Вечером, 8 февраля, на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) проходит большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием станет поединок в супертяжелом весе – на ринге встретятся известный британский супертяж и бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский боксер Отто Валлин (27-2, 15 КО).

Дерек уже прибыл на бой. Чисора не смог сдержать эмоций перед поединком и расплакался. Отмечается, что Чисора проводит свой последний бой в Великобритании.

Старт боя Чисора – Валлин ожидается не ранее 9 февраля в 00:30 по Киеву.

ВИДЕО. Эмоции переполняют. Экс-соперник Усика Чисора расплакался перед боем

sport.ua