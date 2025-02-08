Роттердам. Де Минор разгромил “квалифаера” Беллуччи и второй год подряд сыграет в финале турнира

На турнире ATP 500 в Нидерландах определился первый участник решающего матча
Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150
Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Полуфинал
Алекс де Минор (Австралия, 3) – Маттиа Беллуччи (Италия, Q) 6:1, 6:2
Австралийский теннисист затратил на свою победу 67 минут игрового времени, сделав четыре брейка и не позволив сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт.
25-летний Алекс де Минор 18-й раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и будет бороться за свой 10-й титул. Австралиец шестой раз дошел до финала на соревнованиях категории АТР 500 (две победы) и второй год подряд будет бороться за титул в Роттердаме. Напомним, что в прошлом сезоне он уступил в решающем поединке Яннику Синнеру.
Благодаря выходу в финал австралиец в понедельник поднимется на 6-е место (+2) в рейтинге АТР и повторит свой личный рекорд.
Соперник де Минора по финалу определится в поединке испанца Карлоса Алькараса и поляка Хуберта Хуркача.
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