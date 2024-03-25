Стародубцева и Завацкая выступят на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси

Результати жеребьёвки для украинских теннисисток на соревнованиях в Мексике

Сан-Луис-Потоси, Мексика • 25-31 марта • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Элизабетта Коччаретто (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№136 WTA) в первом круге основной сетки встретится с британкой Франческой Джонс (№270 WTA).

Катарина Завацкая (№179 WTA) в единственном раунде квалификации сыграет против Анки Тодони из Румынии (№226 WTA).

Также Завацкая примет участие в парном разряде вместе с итальянкой Лукрецией Стефанини. Первыми соперницами теннисисток будет дуэт Андреа Гамис/Юлиана Лисарасо (Венесуэла/Колумбия).

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