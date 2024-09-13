Гвадалахара. Стакушич отыграла матчболы в противостоянии с Остапенко и впервые вышла в 1/4 финала в WTA-туре

На турнире WTA 500 в Мексике завершились матчи второго круга

Гвадалахара, Мексика • 9-15 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Мария Саккари (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Марина Стакушич (Канада, WC) – Елена Остапенко (Латвия, 1) 6:3, 5:7, 7:6(0)

Магдалена Френх (Польша, 5) – Эшлин Крюгер (США) 3:6, 6:3, 6:1

Каролин Гарсия (Франция, 4) – Эна Сибахара (Япония, Q) 7:6(3), 7:6(5)

Мари Боузкова (Чехия, 6) – Лукреция Стефанини (Италия, Q) 6:2, 6:1

Марина Стакушич (№155 WTA) впервые обыграла теннисистку, входящую в топ-20 мирового рейтинга, и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA. В решающем сете 19-летняя канадка уступала со счётом 0:4 и 3:5, а также отыграла четыре матчбола соперницы, три из которых в 12-м гейме. Для Остапенко это поражение стало уже четвёртым подряд в одиночном разряде. Напомним, что на прошлой неделе латвийка вместе с Людмилой Киченок выиграла парный титул на US Open. В четвертьфинале Стакушич сыграет против Магдалены Френх, которую обыграла в ноябре прошлого года в рамках Финала Кубка Билли Джин Кинг.

Каролин Гарсия прервала серию из трёх поражений и впервые с апреля сыграет в четвертьфинале. Отметим, что в прошлом году в Гвадалахаре, когда турнир относилсяк к категории 1000, француженка дошла до полуфинала. В следующем матче Гарсия попробует впервые обыграть Мари Боузкову, которой проиграла в четырёх предыдущих встречах.

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