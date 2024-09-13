Хэмилтон: Я выступал за команды, побеждавшие и без Ньюи

Льюис Хэмилтон согласен с Шарлем Леклером, его будущим напарником, и тоже не слишком расстроен, что Эдриан Ньюи предпочёл продолжить карьеру в Aston Martin, а не в Ferrari.

О том, почему знаменитый конструктор гоночных машин сделал именно такой выбор, он сам довольно подробно объяснил в минувший вторник, когда на новой базе команды из Сильверстоуна прошла весьма громкая церемония представления Ньюи в качестве «управляющего технического партнёра» Aston Martin F1.

Когда вчера Хэмилтона спросили, разочарован ли он, что в Маранелло ему не доведётся сотрудничать с Ньюи, семикратный чемпион мира ответил:

«Честно говоря, нет. С одной стороны, раньше я говорил, что считал бы честью возможность работать с Эдрианом, с другой, мне повезло сотрудничать с двумя командами, побеждавшими в чемпионате и без него.

Вероятно, любая команда была бы рада его заполучить, но я думаю, что в конечном итоге он должен заниматься тем, что ему больше всего подходит. Для меня ничего не меняется, и я по-прежнему верю, что вместе с Ferrari мы сможем добиться очень многого».

«Меня в полной мере устраивает организационная структура нашей команды, я доверяю Фредерику Вассёру на 200% и полностью поддерживаю его видение, – развил эту мысль Леклер. – Стремление к совершенству – постоянный процесс, который продолжается год за годом. Сейчас этот процесс достиг средней фазы, и я очень доволен тем, как Фредерику представляется дальнейшее развитие, и тем, что он делает».

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