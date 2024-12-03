Ваулз: В Катаре наша форма была хуже, чем обычно

Джеймс Ваулз, комментируя невесёлые итоги Гран При Катара, даже не пытался скрыть, насколько он расстроен, ведь полоса неудач для команды Williams продолжается, и с каждой очередной неприятностью её положение только усложняется.

Джеймс Ваулз: «Безусловно, концовка сезона для нас оказалась очень тяжёлой, совершенно не такой, как бы нам хотелось. Обе машины получили повреждения в очень неудачный момент, когда у нас почти не осталось никаких запасных частей.

Мы примем участие в гонке в Абу-Даби и выставим на старт две машины, но, чтобы продолжить борьбу и остаться конкурентоспособными, в ближайшие несколько дней нам предстоит приложить колоссальные усилия.

В Катаре наша форма была хуже, чем обычно, и это ещё предстоит проанализировать. Странно, что мы откатились назад, тогда как некоторые наши соперники смогли прибавить. Необходимо разобраться, что необходимо предпринять, чтобы продвигаться вперёд. Важно понять, какие изменения нужно внести в наши подходы к работе.

Впереди Гран При Абу-Даби, последняя гонка сезона. Сезон очень долгий, он нас многому научил, но за кулисами событий на базе Williams всё это время продолжалась серьёзная работа по модернизации инфраструктуры. Могу лишь обещать, что мы постараемся уверенно завершить сезон, а для этого в финале чемпионата необходимо будет собрать все силы».

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