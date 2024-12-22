Оскар Пиастри: Я должен прибавить в квалификации

Оскар Пиастри завершил сезон на четвёртом месте в личном зачёте, одержав две победы. Когда гонщика McLaren спросили, в каких аспектах он должен прибавить в 2025 году, Оскар назвал свою скорость в квалификации.

Оскар Пиастри: «Я чувствую, что в этом сезоне сделал несколько шагов вперёд, но я ещё во многом могу прибавить. Самой большой проблемой стало то, что я терял слишком много позиций в квалификации, и это вовсе не упрощало мне жизнь в гонках. Так что в это межсезонье я постараюсь сделать всё, чтобы отыграть эти недостающие десятые и сотые секунды.

В других областях я показал, на что способен, и что могу прибавлять. Отрывы настолько малы, что всё сводится к тому, чтобы сложить вместе все составляющие. Если у меня это получится, то я буду на верном пути.

Я уверен, что всё получится, поскольку в прошедшем сезоне было не так много случаев, когда я не понимал из-за чего потерял время. Например в квалификации в Абу-Даби [в которой Пиастри две десятых уступил напарнику Ландо Норрису] я сразу знал, где ошибся. Моя задача не в том, чтобы сделать дополнительный шаг вперёд в квалификации, а в том, чтобы каждый раз демонстрировать всё, что я умею.

Когда у меня это получается, то я показываю достаточно хорошие результаты. Это не означает, что мне больше некуда расти, но меня воодушевляет тот факт, что потенциал есть. Так что мой следующий шаг должен заключаться в том, чтобы реализовывать этот потенциал каждый уик-энд. Если мне это удастся, то тогда нас ждёт весёлый сезон».

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