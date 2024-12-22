«Он просто энциклопедия бокса». Промоутер – о реванше Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO) Александра Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

Промоутер Усика Александр Красюк высказался об этом бое.

«Я горжусь Усиком, это было действительно замечательное выступление. Я сейчас просто на эмоциях, не могу много говорить. Усик нам показал, что он энциклопедию бокса после 12 раундов», – сказал Красюк.

sport.ua