Украинский боксер: «Усик будет фаворитом боя с Дюбуа, но...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Сергей верит в победу Александра.

– Какие ваши ожидания от боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивете между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа?

– Усик будет фаворитом в этом противостоянии, но Дюбуа и его команда настроены взять реванш и оставить все пояса в Лондоне. Со своей стороны Усик также не хочет отдавать титулы Думаю, что этот бой будет еще лучше первого. Ожидаю очень хорошую и мощную схватку с напряжением до последней минуты.

– То есть предполагаете, что матч пройдет полную дистанцию?

– Трудно сказать. Это хевивейт, при котором каждый удар может решить судьбу поединка.

Мне кажется, Усик, как и в первом бою, выберет тактику движения на ногах, что у него хорошо получается, и применение серийных комбинаций. Он быстрее Дюбуа, и если британец не будет его доставать, то начнет быстрее уставать и не сможет донести свои акцентированные удары. Усику не стоит останавливаться и стоять перед Дюбуа, потому что тот начнет избивать, и это будет сказываться на Усике. Все же он является большим и крепким супертяжеловесом, – сказал Сергей.

Уже совсем скоро, 19 июля, Александр Усик проведет очередной бой. Украинский боксер выйдет в ринг против британского оппонента Даниэля Дюбуа, где будет сражаться за титул абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь и отправился в Лондон, где и состоится сражение против Дюбуа.

sport.ua