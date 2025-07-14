Интер может подписать нападающего немецкого клуба

Как сообщает издание Corriere dello Sport, форвард "Лейпцига" Лоис Опенда является кандидатом "Интера" для усиления атаки, так как новый тренер "неррадзурри" Кристиан Киву требует креативного нападающего на замену Мехди Тареми.

"Интер" уже подписал Анже-Йоана Бонни из "Пармы", но планирует продать Тареми после разочаровывающего дебютного сезона. "Фулхэм", "Ноттингем Форест" и "Бешикташ" уже интересовались доступностью нападающего, тогда как агенты игрока предложили его услуги "Фенербахче".

Известно, что "Интер" хотел бы получить 10 миллионов евро за Тареми. Издание также подчеркивает, что "Интер" не хочет тратить больше 30-35 миллионов евро на нового нападающего этим летом. Кроме Опенды, "Интер" рассматривает вариант подписания Кристофера Нкунку из "Челси".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Опенда провел 45 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 11 ассистов.

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