Красюк признался, что Усик может подраться с легендарным украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Александр Усик

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о будущем украинского супертяжеловеса.

«Усик не готов завершить карьеру, мы не знаем, что будет дальше. Многое будет зависеть от результата боя Дюбуа – Паркер. Мы также слышали, что Владимир Кличко может вернуться, потому что хочет побить рекорд Джорджа Формана. Никого решения нет, это просто мечта, план, мнение. Но это также возможность и вариант для нас», – сказал Красюк.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua