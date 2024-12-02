Первый поединок за полтора года. Экс-чемпион мира проведет бой в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Постол

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (31–5, 23 КО) проведет бой в Киеве.

Последний раз украинец дрался полтора года назад. Об этом сообщил глава промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions Игорь Фаниян. Событие состоится 25 января 2025 года во Дворце спорта в Киеве.

В главном поединке вечера бокса выступит обладатель титула WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян (25–2, 6 КО). Соперники Постола и Фанияна будут объявлены позже.

Последний бой Постол провел 15 июля 2023 года – проиграл нокаутом в седьмом раунде представителю Доминиканской Республики Элвису Родригесу.

sport.ua