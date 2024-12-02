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Футбол

Севилья – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Севилья – Осасуна: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Севилья - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Севилья" Гарсии Пименты после ужасного старта сезона немного улучшила свою турнирную ситуацию (12-е место). "Нервионцы" в последних шести матчах чемпионата одержала три победы и три поражения. На прошлой неделе им удалось минимально обыграть "Райо Вальекано", однако сегодня их будет ждать более серьезный соперник.

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    • "Осасуна" под руководством Висенте Морено продемонстрировала, что не боится открыто играть против соперников, которые выше классом и получать над ними положительный результат ("Барселона" и "Реал Сосьедад" на себе это уже почувствовали). Поэтому памплонцы могут сыграть с позиции силы против "Севильи", поскольку хозяева сейчас уже не является той командой, которая стабильно попадала в еврокубки.

    Севилья - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    2.09 3.35 3.80 Узнать больше

    Ла Лига. 15-й тур

    2 декабря. 22:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

    "Севилья" – "Осасуна"

    Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

    Трансляция: Megogo Football 2

    www.ua-football.com

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