Севилья – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Севилья – Осасуна: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
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"Севилья" Гарсии Пименты после ужасного старта сезона немного улучшила свою турнирную ситуацию (12-е место). "Нервионцы" в последних шести матчах чемпионата одержала три победы и три поражения. На прошлой неделе им удалось минимально обыграть "Райо Вальекано", однако сегодня их будет ждать более серьезный соперник.
"Осасуна" под руководством Висенте Морено продемонстрировала, что не боится открыто играть против соперников, которые выше классом и получать над ними положительный результат ("Барселона" и "Реал Сосьедад" на себе это уже почувствовали). Поэтому памплонцы могут сыграть с позиции силы против "Севильи", поскольку хозяева сейчас уже не является той командой, которая стабильно попадала в еврокубки.
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Ла Лига. 15-й тур
2 декабря. 22:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" – "Осасуна"
Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: Megogo Football 2