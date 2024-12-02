Хуан Мартин дель Потро победил Новака Джоковича в своем прощальном матче (ВИДЕО)

Экс-третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро сыграл прощальный матч в Буэнос-Айресе.



В поединке, который получил название “Последнее испытание”, аргентинец ﻿со счётом 6:4, 7:5 ﻿победил серба Новака Джоковича. Чемпион US Open-2009 и призер двух Олимпиад (бронза в Лондоне-2012 и серебро в Рио-де-Жанейро-2016) получил овации заполненных трибун и окончательно попрощался с теннисом

Напомним, что за несколько дней до этого матча Хуан Мартин дель Потро опубликовал видео, в котором рассказал, что перенес еще две сложные операции в надежде вернуться в теннис, но они не принесли успеха.

btu.org.ua