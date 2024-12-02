В Alpine подтвердили уход Окона и дебют Дуэна

В Alpine подтвердили – гонка в Катаре была последней для Эстебана Окона в команде, на этапе в Абу-Даби его заменит Джек Дуэн.

В коротком заявлении говорится: «Команда хотела бы поблагодарить Эстебана за его работу, он останется частью истории команды, одержав первую победу для Alpine в Формуле 1. Мы желаем Эстебану всего наилучшего в будущем».

В результате этой комбинации Окон сможет провести послесезонные тесты в Haas F1, где будет выступать в следующем сезоне, а молодой Джек Дуэн дебютирует уже в этом году, что позволит ему лучше подготовиться к полноценному сезону с Alpine в 2025-м.

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