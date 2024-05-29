Чемпионка мира сделала прогноз на бой-реванш между Усиком и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Элли Скотни

29 мая Турки Аль-Шейх официально объявил, что бой-реванш между Александром Усиком (21–0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34–0–1, 24 КО) состоится 21 декабря 2024 года.

Чемпионка мира во втором легком весе по версии IBF и WBO Элли Cкотни (9–0, 0 КО) сделала свой прогноз на второй поединок украинца и британца:

«Я думаю, что Усик победит еще более убедительно. Все дело в ментальности. Вспомните, насколько хорош ментально был Фьюри несколько лет назад, он полагался на то, чтобы залезть в вашу голову.

В ту ночь он боролся, дрался, но он знал, что не сможет залезть в его голову. Я думаю, что Усик был в его голове в ту ночь. Он выйдет в ринг снова и изобьет его. Что это даст?», – сказала Скотни.

sport.ua