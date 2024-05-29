Мем дня: Вембаньяма відповів на коментар хейтера через 3,5 роки

В мережі завірусилася відповідь Віктора Вембаньями на коментарій про себе, якому вже більше 3,5 років.

Пост в Інстаграмі з підписом «16-річний проспект НБА домінує над дорослими чоловіками на відкритті сезону у Франції» користувач прокоментував :«Він не буде робити нічого подібного в НБА».

Вембаньяма знайшов цей коментар через 3,5 роки та відповів: «Чому ні?».

Перший пік драфту НБА-2023 провів свій дебютний сезон за «Сан-Антоніо» та набирав в середньому 21.4 очки, 10.6 підбирань, 3.9 передачі та 3.6 блок-шотів.

Француз увійшов в першу символічну збірну новачків та потрапив у першу команду найкращих гравців за грою в захисті НБА за підсумками сезону.

Також влітку Вембаньяма зіграє за збірну Франції на Олімпійських іграх в Парижі.

Фото: TIMOTHY A. CLARY

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