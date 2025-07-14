WEC: Победный дубль Cadillac в Сан-Паулу

Cadillac Team Jota выиграла «6 часов Сан-Паулу», причём не просто выиграла, а завоевала победный дубль, и это первый подобный успех команды в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Гиперкар Cadillac V-Series.R с бортовым номером 12, на котором выступают Уилл Стивенс, Алекс Линн и Норман Нато, первым пересёк линию финиша на автодроме в Интерлагосе, а примерно через минуту за ним последовал экипаж №38 в составе Эрла Бамбера, Себастьена Бурдэ и Дженсона Баттона, выступающий на такой же машине.

На всех предыдущих этапах сезона побеждали гонщики на гиперкарах Ferrari, но уже дважды, в Ле-Мане и Сан-Паулу, квалификации выигрывал экипаж №12, и вот теперь свою скорость американская команда подтвердила и в гонке, завершившейся поздно вечером в воскресенье.

При этом на ранних стадиях гонки лидировал экипаж Porsche Penske, но гонщикам Cadillac удалось его опередить – в одном случае за счёт тактики, во втором в результате яркой дуэли на трассе, и спортпрототипы V-Series.R возглавили 6-часовой марафон.

Преимущество в темпе экипажа №12 было столь велико, что добиться успеха не помешал даже штрафной проезд по пит-лейн за то, что давление воздуха в шинах оказалось несколько ниже нормы.

«Честно говоря, это просто великолепное достижение для всех, кто участвует в этой программе, – прокомментировал после победного финиша Стивенс. – Особенно важно, что это первая победа Cadillac, но и для нашей команды Jota тоже. Это только начало долгосрочной программы, которую мы реализуем вместе.

Разумеется, целью на этот год была победа хотя бы в одной гонке, но у нас более серьёзные намерения, поэтому постараемся продолжить выигрывать…»

Третьим на бразильском автодроме финишировал гиперкар Porsche 963 экипажа Жюльена Андлауэра и Майкла Кристенсена.

У Ferrari в минувший уик-энд были сложности, и лучшим из экипажей, выступавших на спортпрототипах 499P, стало трио команды AF Corse в составе Роберта Кубицы, Йифея Йе и Фил Хансона, занявшее 8-е место. Машины заводской команды Ferrari не вошли даже в первую десятку – на этот раз они были 11-й и 12-й.

Но они были не единственными неудачниками бразильского уик-энда: впервые не заработали очков гонщики заводской команды Toyota на гиперкарах GR010 Hybrid. Впрочем, некоторым утешением для японского производителя стала победа в классе LMGT3, которую одержал экипаж спорткара Lexus RC F французской команды Akkodis ASP в составе Хосе-Марии Лопеса, Клеменса Шмида и Петру Умбрареску.

Также стоит отметить, что на подиум в этом классе поднялся экипаж команды Racing Spirit of Léman, в состав которого входит Эдуардо Баррикелло, сын бывшего гонщика Формулы 1 Рубенса Баррикелло. Именно 23-летний бразилец выиграл поул в категории LMGT3 за рулём машины Aston Martin Vantage AMR.

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