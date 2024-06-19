Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис назвал хевивейтера, у которого был более сильный удар, чем у Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Виталия Кличко.

«Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости, но Бриггс, бесспорно, знал, как использовать свой вес для удара. К сожалению, когда он столкнулся со мной, его мощности было недостаточно. Фанаты могли ожидать, что я назову Макколла или Рахмана, однако я хорошо был настроен на бои против обоих», – сказал Льюис.

Ранее Леннокс Льюис назвал главную ошибку Тайсона Фьюри в поединке против украинца Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

sport.ua