Айо Комацу: Задача в том, чтобы сразу набрать обороты

Команда Haas F1 готовится к предстоящему Гран При Нидерландов: Эстебан Окон провёл четыре гонки на трассе в Зандфорте и в двух случаях зарабатывал очки, а Оливер Берман выступал там пока только в молодёжных сериях, и машину Формулы 1 будет пилотировать впервые.

Айо Комацу, руководитель команды: «После двух недель летнего перерыва мы готовы вернуться на гоночную трассу, тем более если это Зандфорт, где царит уникальная атмосфера и очень страстные болельщики.

Перед перерывом я чувствовал, что в некоторых гонках мы не добились тех результатов, которые должны были показывать, но теперь команда неплохо отдохнула и восстановила силы. Теперь задача в том, чтобы сразу набрать обороты и в полной мере использовать каждую возможность, поскольку соперничество становится острее, чем когда-либо».



Оливер Берман: «Я очень рад вернуться к работе на трассе, ведь летний перерыв длился довольно долго, и теперь я по-настоящему мотивирован и настроен хорошо провести вторую половину сезона.

Начинается она с этапа в Зандфорте, где очень короткий круг с большим количеством трудных поворотов, среди которых есть и профилированные, а это только усложняет задачу. Мне очень интересно проверить, на что наша машина способна на этой трассе. Надеюсь, VF-25 порадует хорошим балансом и в этот уик-энд позволит бороться за очки».

Эстебан Окон: «Здорово, что была возможность отдохнуть и расслабиться, и я прекрасно провёл время с друзьями и семьёй. Для всех всегда важно сделать перерыв в работе, чтобы восстановить силы перед такой напряжённой второй частью сезона. Но теперь мы готовы вернуться к гонкам!

В преддверии первой гонки после перерыва у всех хороший настрой, ведь этап в Зандфорте отличает прекрасная атмосфера. Нидерланды – прекрасная страна, и выступление перед страстными голландскими болельщиками всегда обещает незабываемый опыт.

Возможности для обгонов на этой трассе весьма ограниченные, поэтому квалификацию важно провести максимально собранно. Мы знаем, что в первой половине сезона нам не хватало стабильности, поэтому настроены напряжённо трудиться, чтобы как можно лучше провести этот уик-энд и выжать из машины всё. Предвкушаю возвращение за руль!»

