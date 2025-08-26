Легионер, который сменил 13 клубов, будет выступать за Киев Кэпиталз

Новичок «Кэпиталз» – Эдмундс Аугсткалнс

Латвийский защитник Эдмундс Аугсткалнс присоединился к команде «Киев Кэпиталз» из ОХЛ (Optibet Hockey League). Украинский клуб дебютирует в Балтийской лиге в сентябре.

У 31-летнего Аугсткалнса этим летом был действующий контракт с эссенским клубом «Москитос» из третьего дивизиона чемпионата Германии, но он не остался в команде. Хоккеист по семейным обстоятельствам решил вернуться в Латвию, – сообщает латвийский портал hokejazinas.

Аугсткалнс провел два предыдущих сезона в составе эссенского клуба. В прошлом чемпионате защитник забил три гола и отдал 27 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата, а также сделал одну результативную передачу в четырех матчах плей-офф.

У новичка «Кэпиталз» достаточно богатая игровая карьера, Эдмундс сменил 13 клубов в Латвии, Австрии, Швеции, Польше, Франции, Японии и Германии. Украинский клуб будет – 14-м.

Последний раз защитник выступал в Латвии в сезоне-2020/2021, когда представлял «Олимп/Вента 2002».

Напомним, что недавно состав киевского клуба пополнил нападающий из Эстонии. А еще раньше мы сообщали о подписании «Кэпиталз» группы легионеров из Латвии.

sport.ua