Динамо против Маккаби: поднимется ли Украина со дна?

28 августа 2025 года киевское Динамо проведет решающий матч против израильского Маккаби Тель-Авив в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Уже в первом поединке Динамо уступило с крупным счётом 1:3, и теперь команда должна выложиться на 100%, чтобы сохранить шанс на участие в основном турнире. Для этого необходимо победить в ответной игре, иначе киевлян ждёт участие в Лиге конференций. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Текущие проблемы Динамо

Состояние киевского клуба оставляет желать лучшего. На протяжении сезона команда сталкивается с серьёзными трудностями в составе, особенно в обороне. Как отметил легендарный вратарь и аналитик Шовковский, для того чтобы играть на высоком уровне, Динамо необходимо усиление, а особенно это касается обороны. Проблемы с левой позицией защитника, где Дубинчак не может предоставить стабильность, ставят под угрозу весь оборонительный редут. В первом матче против Маккаби Вивчаренко, вышедший на поле, не смог избежать серьёзной ошибки, что, в конечном счете, и привело к поражению.

Проблемы в центре защиты

В центре обороны ситуация ещё хуже. Молодой Михавко иногда показывает высокий уровень игры, однако второй центральный защитник, Попов, не оправдывает возложенные на него надежды. Вместо него на поле мог бы появиться 19-летний Захарченко, который уже явно перерос уровень молодежной команды, но клуб, похоже, не готов давать шанс юному защитнику. Состав Динамо явно нуждается в серьезных изменениях, особенно в оборонительном звене.

Атака и проблемы с результативностью

В атаке также наблюдаются серьёзные проблемы. Легенды клуба, такие как Ярмоленко и Буяльский, уже не могут в одиночку решать судьбу матчей, а другие игроки, как Ванат и Брагару, не соответствуют уровню, который требует команда с такими амбициями. Молодой Волошин пока что нестабилен, и команда явно не может рассчитывать на полноценную поддержку в атаке. Шапаренко давно не демонстрирует уровень игры, который ожидался от него.

Маккаби – фаворит противостояния

Маккаби Тель-Авив на данный момент является фаворитом противостояния. Израильский клуб активно усиливает свой состав, делая много трансферов, что даёт очевидный результат. В отличие от Динамо, которое показывает хорошие результаты только в чемпионате Украины, Маккаби демонстрирует стабильность на международной арене. В предстоящем матче Динамо предстоит столкнуться с командой, которая не боится конкуренции и постоянно усиливает свою линию.

Шансы Динамо на победу

Для Динамо этот матч — последний шанс сохранить лицо в европейских соревнованиях. Если команда проиграет, это станет настоящим провалом, который будет сложно оправдать. Украинский футбол и так переживает сложные времена, и дальнейшее падение клуба на международной арене будет ударом по всей системе. Динамо стоит сделать всё возможное, чтобы не опозорить себя и вернуться в игру.

Перспективы на будущее

В случае победы Динамо получит шанс сыграть в основном этапе Лиги Европы. Однако если команда не справится с Маккаби и попадет в Лигу конференций, это станет ещё одним провалом для клуба и всего украинского футбола. К тому же, чтобы в будущем вернуть былое величие, необходимо произвести изменения как в составе, так и в общей стратегии клуба.

